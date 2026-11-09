National School Games 2026: थांग-ता प्रतियोगिता में चमके पूर्वी चंपारण के लाल, जीते दो रजत और एक कांस्य

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। Thang Ta Championship: राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी चंपारण के युवा खिलाड़ियों ने एक बार फिर जिले का नाम रोशन किया है।

नई दिल्ली के त्यागराज खेल परिसर में आयोजित 70वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2026-27 में जिले के तीन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बिहार की झोली में दो रजत और एक कांस्य पदक डाला है। इस उपलब्धि से पूरे खेल जगत में खुशी की लहर है।