पूर्वी चंपारण के नकरदेई में चूल्हा बनाने की मिट्टी लेने गए किशोर की धंसने के नीचे दबने से मौत

संवाद सहयोगी, आदापुर (पूर्वी चंपारण)। जिले के नकरदेई थाना क्षेत्र में बुधवार को छठ पूजा की तैयारी के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। कटगेनवा गांव निवासी बड़ा बाबू कुशवाहा के 16 वर्षीय पुत्र अनमोल की मिट्टी के चट्टान में दबकर मौत हो गई।

वह छठ पूजा के लिए मिट्टी का चूल्हा बनाने के उद्देश्य से मिट्टी लाने भवानीपुर बाजार के समीप स्थित पुरानी चिमनी के पास गया था। मिट्टी की खुदाई में हादसा जानकारी के अनुसार, बुधवार की सुबह परिवार में गोवर्धन पूजा और छठ महापर्व को लेकर खुशियों का माहौल था। इसी बीच अनमोल मिट्टी की खुदाई कर रहा था, तभी मिट्टी का एक बड़ा चट्टान उसके ऊपर आ गिरा और वह उसके नीचे दब गया। हादसे के बाद आसपास मौजूद युवकों ने शोर मचाया और किसी तरह उसे मिट्टी से बाहर निकाला।

अस्पताल में तोड़ा दम घटना की सूचना मिलने पर स्वजन मौके पर पहुंचे और अनमोल को बेहतर इलाज के लिए रक्सौल स्थित एक निजी अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुत्र की मौत की खबर सुनते ही पिता बड़ा बाबू कुशवाहा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।