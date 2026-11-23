संवाद सूत्र, रक्सौल। शहर से निकलने वाले कचरे के बेहतर एवं वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन की दिशा में नगर परिषद ने एक महत्वपूर्ण पहल की है।

इसके तहत हरदिया कोठी स्थित सरकारी भूमि पर आधुनिक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) एवं वेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर (डब्ल्यूटीसी) का निर्माण कराया जा रहा है।

इस केंद्र के शुरू होने से शहर से प्रतिदिन निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे का व्यवस्थित तरीके से निस्तारण संभव हो सकेगा।

साथ ही कचरे से उपयोगी सामग्री तैयार करने और उससे राजस्व अर्जित करने का रास्ता भी खुलेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 4.5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

नगर परिषद की ओर से निविदा प्रक्रिया पूरी करने के बाद दो अलग-अलग एजेंसियों को निर्माण एवं प्रसंस्करण से संबंधित कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वेस्ट कंपोस्ट प्लांट के लिए आकांक्षा इंटरप्राइजेज तथा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) के लिए अमृता इंटरप्राइजेज को कार्यादेश दिया गया है। दोनों एजेंसियों के माध्यम से 25 टीपीडी क्षमता वाले इस केंद्र की स्थापना की जा रही है।

निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित एजेंसियां पांच वर्षों तक इसके संचालन एवं रखरखाव (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) का कार्य भी करेंगी।

प्रतिदिन 25 टन कचरे का होगा निष्पादन

इस परियोजना के तहत प्रतिदिन 15 टन गीले कचरे और 10 टन सूखे कचरे के प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी। एमआरएफ सेंटर में शहर से संग्रहित सूखे कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में छांटा जाएगा।

इसमें प्लास्टिक, कागज, गत्ता, धातु एवं अन्य पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों को अलग कर उनका उचित प्रसंस्करण किया जाएगा। वहीं गीले कचरे से जैविक खाद तैयार करने की व्यवस्था होगी। इससे कचरे का उपयोगी उत्पादों में रूपांतरण हो सकेगा और खुले में कचरा फेंकने की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। कचरे से तैयार होंगे उपयोगी उत्पाद, बढ़ेगा राजस्व एमआरएफ एवं वेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर के संचालन से कचरे को केवल अपशिष्ट के रूप में नहीं देखा जाएगा, बल्कि उससे उपयोगी संसाधन तैयार किए जाएंगे। गीले कचरे से खाद बनाने के साथ सूखे कचरे से निकलने वाली पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों को अलग कर बिक्री की जाएगी। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ नगर परिषद को राजस्व की प्राप्ति भी होगी। शहर में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने और कचरा प्रबंधन को व्यवस्थित करने में यह केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 2.30 एकड़ जमीन पर होगा निर्माण इस आधुनिक कचरा प्रसंस्करण केंद्र का निर्माण हरदिया कोठी स्थित करीब 2.30 एकड़ सरकारी जमीन पर कराया जा रहा है। नगर परिषद प्रशासन की ओर से संबंधित एजेंसियों को निर्माण स्थल पर आवश्यक सामग्री एवं उपकरणों के सुरक्षित भंडारण तथा कचरा उठाव और प्रसंस्करण के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। 50 लोगों को मिलेगा रोजगार इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू रोजगार सृजन भी है। केंद्र के निर्माण एवं संचालन से करीब 50 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा कई परिवारों को आजीविका का साधन उपलब्ध होगा।

स्वच्छता पदाधिकारी कन्हैया कुमार यादव ने बताया कि यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत हरदिया कोठी में एमआरएफ एवं डब्ल्यूटीसी सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। केंद्र के चालू होने से शहर से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन किया जा सकेगा।