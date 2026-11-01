नेपाल के बारा में झड़प: अधूरे अस्पताल के उद्घाटन के दौरान पथराव और गोलीबारी, युवक के पेट में लगी गोली

जागरण संवाददाता, रक्सौल। भारत के सीमावर्ती नेपाल के बारा जिला फेटा गांवपालिका तीन में एक बुनियादी अस्पताल के उदघाटन के दौरान उत्पन्न विवाद में गोली चलने से एक युवक गंभीर रुप से घायल हो गया है।

जिसे उपचार के लिए नेशनल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। जहां से चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए काठमांडू रेफर कर दिया है।

घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव है। पुलिस कैंप कर रही है। घायल युवक की पहचान धर्मेंद्र पासवान के पुत्र आदित्य पासवान के रुप में हुई है। विरोध-प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़, पथराव और हवाई फायरिंग की घटनाओं के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है।

घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पूर्व मेयर और वर्तमान मेयर के समर्थकों के बीच उत्पन्न विवाद तूल पकड़ लिया। जिसे शांत कराने के मौके पर पुलिस पहुंची थी। इस दौरान युवक के पेट में गोली लग गई। जिसेवह गंभीर रुप से घायल हो गया।