पाकिस्तानी एजेंट को OTP बेचने का मामला: रक्सौल से UP-झारखंड तक फैला नेटवर्क, जांच में जुटी आंध्र पुलिस

संवाद सहयोगी, रक्सौल। पाकिस्तानी एजेंट को भारतीय मोबाइल नंबरों पर अकाउंट बनाने के लिए ओटीपी उपलब्ध कराने के एवज में मोटी रकम लेने के आरोप में रक्सौल से दो युवकों की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है।

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दर्ज कांड संख्या 01/2026 के अनुसंधान को लेकर पुलिस पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण व सीतामढ़ी के साथ उत्तर प्रदेश व झारखंड तक पहुंच चुकी है। इन जगहों पर छापेमारी के दौरान कई संदिग्धों से पुलिस ने पूछताछ भी की है। वहीं, पुलिस की टीम बरामद मोबाइल फोन और उनसे जुड़े डिजिटल साक्ष्यों की जांच में जुटी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि ओटीपी उपलब्ध कराने का यह काम सीमाई क्षेत्र में किस नेटवर्क के माध्यम से संचालित हो रहा था और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो रक्सौल बाजार के कुछ लोगों द्वारा भारतीय मोबाइल नंबरों पर अकाउंट बनाने के लिए प्राप्त ओटीपी पाकिस्तानी एजेंट को भेजे जाने की सूचना मिली थी। इसके बदले संबंधित लोगों को भुगतान किए जाने का आरोप है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विजयवाड़ा व रक्सौल पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है। संदिग्धों की तलाश में उत्तर प्रदेश और झारखंड तक पहुंचा जांच का दायरा दो युवकों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए जांच तेज कर दी है। पूर्वी, पश्चिमी चंपारण व सीतामढ़ी के अलावा उत्तर प्रदेश व झारखंड तक छापेमारी हो रही है।