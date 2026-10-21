नेपाल में ब्राउन शुगर के साथ रक्सौल का युवक गिरफ्तार, मैत्री पुल पर हुई कार्रवाई

जागरण संवाददाता, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। नेपाल में वाहन जांच के दौरान परसा जिला सशस्त्र पुलिस ने एक भारतीय युवक को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है।

उसके पास से 5 ग्राम 69 मिलीग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई है। गिरफ्तार युवक की पहचान रक्सौल नगर परिषद क्षेत्र के डंकन रोड निवासी रितेश कुमार के रूप में हुई है।

मैत्री पुल पर जांच

बताया गया कि रितेश कुमार बाइक से मैत्री पुल के रास्ते नेपाल जा रहा था। इसी दौरान नेपाल के परसा जिले की सशस्त्र पुलिस वाहन जांच कर रही थी। जांच के क्रम में पुलिस ने बाइक समेत युवक को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया।