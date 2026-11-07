पकड़ीदयाल में खेती करने वाले किसान की बेटी मुस्कान बनी पुलिस, अब UPSC preparation शुरू

शशिरंजन सिंह, पकड़ीदयाल (पूर्वी चंपारण)। गांव की गलियों से निकलकर बिहार पुलिस की वर्दी तक का सफर तय करने वाली मुस्कान कुमारी की कहानी मेहनत और बड़े सपने देखने का हौसला देती है।

खेतों में मेहनत करने वाले किसान पिता मुकेश सिंह की बेटी ने कांस्टेबल बनकर अपना बचपन का सपना पूरा कर लिया है। चार महीने पहले बिहार पुलिस में चयन होने से परिवार में खुशियां छा गईं।

हालांकि, मुस्कान की नजर अब एक और बड़े लक्ष्य पर है। वह पुलिस की नौकरी के साथ यूपीएससी की तैयारी कर सिविल सेवा में जाना चाहती हैं।

बचपन से था वर्दी पहनने का सपना

पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल प्रखंड स्थित अजगरी गांव की रहने वाली मुस्कान ग्रामीण परिवेश में पली-बढ़ीं। बचपन से ही पुलिसकर्मियों को देखकर उनके मन में भी वर्दी पहनने और पुलिस सेवा में जाने की इच्छा जागी। धीरे-धीरे यही इच्छा उनका लक्ष्य बन गई। उन्होंने पकड़ीदयाल में रहकर पढ़ाई पूरी की और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी।

अनुशासन और मेहनत से हासिल की सफलता मुस्कान ने अपनी तैयारी के दौरान अनुशासन और निरंतर मेहनत को प्राथमिकता दी। परिवार का सहयोग और खुद पर भरोसा उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। तमाम प्रयासों के बाद उनका चयन बिहार पुलिस में कांस्टेबल पद पर हो गया। इस सफलता ने न सिर्फ उनके बचपन के सपने को पूरा किया, बल्कि परिवार और गांव को भी गौरवान्वित किया। नौकरी के साथ यूपीएससी की तैयारी का लक्ष्य मुस्कान के लिए कांस्टेबल बनना मंजिल नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की एक शुरुआत है। उन्होंने बताया कि बिहार पुलिस में चयन उनके लंबे समय से देखे जा रहे सपने के सच होने जैसा है। अब वह नौकरी की जिम्मेदारियां निभाने के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं। उनका लक्ष्य सिविल सेवा में पहुंचकर बड़े स्तर पर देश और समाज की सेवा करना है।

पिता बोले, बेटी ने सपना सच कर दिखाया बेटी की सफलता से किसान पिता मुकेश सिंह काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि मुस्कान बचपन से ही पुलिस में जाने का सपना देखती थीं। अपनी मेहनत से उसने उस सपने को पूरा कर दिखाया है। उन्होंने बेटियों को समान शिक्षा और आगे बढ़ने के अवसर देने की जरूरत पर भी जोर दिया।