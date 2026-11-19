संजय कुमार उपाध्याय, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। यदि आप मोतिहारी पुलिस की वेबसाइट पर हैं तो पहले यह समझ लीजिए कि जिले का नाम पूर्वी चंपारण है। जिला मुख्यालय के शहर का नाम है मोतिहारी।

यह भी जान लीजिए कि वर्तमान में बिहार के पुलिस महानिदेशक का प्रभार 1991 बैच की आइपीएस प्रीता वर्मा को है। मोतिहारी पुलिस की वेबसाइट https://motiharipolice.bihar.gov.in पर नारा है - अगली पीढ़ी की स्मार्ट पुलिसिंग।

साइट के डैशबोर्ड के ऊपरी भाग में पुलिस के तीन शीर्ष अधिकारियों की तस्वीर व नाम दर्ज है। बाएं से पहले नंबर पर है पुलिस महानिदेशक के स्थान पर विनय कुमार का नाम व तस्वीर है।

दूसरे स्थान पर चंपारण प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक हरकिशोर राय व तीसरे नंबर है पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात हैं। डीआइजी व एसपी तो काम कर रहे, लेकिन डीजीपी विनय कुमार नहीं है। दरअसल, यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो रहा।

इससे आगे पूर्वी चंपारण जिले के पुलिस अधीक्षक से संपर्क करने के लिए यदि आप साइट पर दिए गए नंबर- 9431822988 पर फोन कर रहे हैं तो परिश्रम बेकार है। जवाब आएगा- आपके द्वारा डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है।

कृपया डायल किया गया नंबर जांच लें और पुन: डायल करें। कारण यह कि अब से करीब सवा साल पहले अगस्त 2025 से पुलिस अधीक्षक समेत जिले के सभी पुलिस अधिकारियों का नंबर बदल गया है। अब एसपी का नया नंबर है - 90318 27100 है।

26 सितंबर 2026 को वीआरएस ले लिया था विनय कुमार ने याद रहे कि पूर्व पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने 26 सितंबर 2026 को स्वैच्छिक सेवानिवृति (वीआरएस) ले ली थी। इसके बाद बिहार पुलिस की कमान प्रीता वर्मा को मिल गई थी। तब से वो डीजीपी के दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं।

इन सबके बीच पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) पुलिस की साइट के डैशबोर्ड पर वीआरएस ले चुके विनय कुमार को ही बिहार का डीजीपी बताया जा रहा है। मोतिहारी एसपी के नंबर के स्थान पर सवा साल बाद भी चल रहा पुराना नंबर। साइट पर उपलब्ध है कई महत्वपूर्ण नागरिक सुविधाएं जिला पुलिस की साइट पर कुछ कंफ्यूजन को छोड़ दें तो यह साइट जन सुविधाओं के लिए कारगर है। इस साइट पर सिटिजन सर्विसेज का विंडो है जिसपर 24 तरह की सुविधाओं का लिंक दिया गया है।