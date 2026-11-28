संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। इस बात को सिद्ध किया है शहर के स्टेशन रोड निवासी प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डा. प्रकाश खेतान ने।

53 साल की उम्र में उन्होंने कठिन ला प्रवेश परीक्षा कामन ला एडमिशन टेस्ट (क्लैट) पास कर 37,628 वीं आल इंडिया रैंक हासिल की है। डा. खेतान की यह उपलब्धि हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्होंने उम्र और पढ़ाई को लेकर समाज में बनी पुरानी धारणाओं को चुनौती दी है।

बेटी को प्रेरित करने के लिए दिया था नीट यह पहली बार नहीं है जब डा. खेतान ने उम्र की रूढ़ियों को तोड़ा हो। साल 2023 में उन्होंने अपनी बेटी मिताली को प्रेरित करने के लिए नीट-यूजी परीक्षा दी थी। परिणाम हैरान करने वाला था।

बेटी मिताली ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए, तो डा. खेतान ने खुद 89 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। पिता-बेटी की इस जोड़ी की शैक्षणिक सफलता तब भी चर्चा और प्रशंसा का विषय बनी थी, जिसने कई छात्रों और अभिभावकों को प्रेरित किया था।

अस्पताल के बाद रात में पढ़ाई डा. खेतान ने अपनी दिनचर्या को बेहद चुनौतीपूर्ण बताया। अस्पताल में मरीजों के इलाज में लंबे घंटे बिताने के बाद वे देर रात और मिलने वाले खाली समय में कानून की पढ़ाई करते थे। रोजाना मरीजों का इलाज करने के बावजूद उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की इस ला प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए समय निकाला।