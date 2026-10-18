मोतिहारी-मुजफ्फरपुर हाईवे पर हादसा, खड़े ट्रक में बाइक टकराई, देवर-भाभी की मौत, दो घायल 

संवाद सहयोगी, चकिया (पूर्वी चंपारण)। ससुराल जाने के लिए घर से निकले परिवार की खुशियां रास्ते में ही मातम में बदल गईं। एक ही बाइक पर सवार होकर पति-पत्नी, उनकी तीन वर्षीय बेटी और चचेरा देवर जा रहे थे।

इसी दौरान मोतिहारी-मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइपास के निकट बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गई। हादसे में देवर-भाभी की मौत हो गई, जबकि महिला के पति और तीन वर्षीय बेटी घायल हो गए।

खड़े ट्रक में पीछे से टकराई बाइक

मृतकों की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के कथैया थाना क्षेत्र के जसौली काटा निवासी पूनम देवी (35), पत्नी रविंद्र राम और उनके चचेरे देवर जय प्रकाश राम (25), पिता सुरेश राम के रूप में हुई है। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

पति और तीन साल की बेटी घायल हादसे में पूनम देवी के पति रविंद्र राम और उनकी तीन वर्षीय बेटी अंशिका कुमारी घायल हो गईं। दोनों का इलाज स्थानीय अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। परिवार के चारों सदस्य एक ही बाइक पर सवार होकर अपने गांव जसौली काटा से पीपराकोठी थाना क्षेत्र के सीताकुंड स्थित ससुराल जा रहे थे। इसी दौरान बाइपास के निकट हादसा हो गया।