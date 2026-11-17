संवाद सहयोगी, मोतिहारी। छठ महापर्व के बाद दिल्ली लौटने वाले यात्रियों की जेब पर सफर भारी पड़ रहा है। ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिलने से लोग बसों का सहारा ले रहे हैं। इसका असर बस किराये पर भी दिख रहा है। मोतिहारी से दिल्ली जाने के लिए सामान्य एसी स्लीपर बस में एक बर्थ का किराया दो हजार से ढाई हजार रुपये तक पहुंच गया है।

सीट का किराया 1500 से दो हजार रुपये बताया जा रहा है। वोल्वो एसी स्लीपर बसों में यात्रियों को 4500 से सात हजार रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। सामान्य दिनों में हवाई जहाज से दिल्ली जाने का किराया भी इससे कुछ ही अधिक रहता है।

त्योहार के बाद दिल्ली लौटना जरूरी छठ में घर आए रितु रंजन कुमार ने बताया कि त्योहार के बाद दिल्ली लौटना जरूरी है, लेकिन रेलवे में टिकट उपलब्ध नहीं है। बस का किराया भी बढ़ गया है, इसलिए मजबूरी में महंगा टिकट लेना पड़ रहा है।

प्रतिभा देवी ने कहा कि परिवार के साथ घर आई थीं, लेकिन अब ट्रेन में जगह नहीं मिल रही और बस संचालक अधिक किराया मांग रहे हैं। महंत श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रेन का टिकट नहीं मिलने से बस से जाना पड़ रहा है। प्रमिला देवी ने कहा कि काम पर लौटना जरूरी है और महंगे किराये के बावजूद दूसरा विकल्प नहीं है।