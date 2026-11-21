संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। Motihari Robbery Case: मोतिहारी शहर में अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए शनिवार को दिनदहाड़े हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया।

नगर थाना क्षेत्र के अगरवा मोहल्ले में जयमंगला अनूपा महिला कालेज के समीप दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने एक युवक की कनपट्टी पर पिस्तौल सटाकर सोने की चेन और दो अंगूठियां लूट लीं। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी दोनों बाइक से आराम से फरार हो गए।