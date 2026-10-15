Bihar Crime: मोतिहारी के आजाद नगर में 50 लाख की लूट, परिवार को बनाया बंधक

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) । मोतिहारी के नगर थाना क्षेत्र स्थित आजाद नगर, एकौना मानसपुरी में सिंह द्वार के पास गुरुवार की शाम अनिल गुप्ता के घर हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया।

बदमाशों ने आभूषण और नकदी समेत करीब 50 लाख रुपये की संपत्ति लूट ली। पिस्टल के बल पर घर में मौजूद महिला और उसके पुत्र को बंधक बनाकर वारदात की गई।

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बताया गया कि पांच से छह बदमाश अनिल गुप्ता के घर में घुसे। गुप्ता पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हैं।

महिला और उसके पुत्र को अपने कब्जे में लिया

बदमाशों ने हथियार का भय दिखाकर महिला और उसके पुत्र को अपने कब्जे में लिया और घर में रखे आभूषण तथा नकदी समेट ली। वे घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन और उसमें लगा सिम कार्ड भी ले गए।