ट्रेन में टिकट नहीं मिला तो क्या हुआ? छठ का दउरा उठाने दिल्ली से पैदल ही पूर्वी चंपारण आ गया युवक

संवाद सहयोगी, मधुबन (पूर्वी चंपारण)। Bihar Migrant Walk 1035 KM: लोक आस्था के महापर्व 'छठ' के प्रति बिहार के लोगों की दीवानगी और अटूट श्रद्धा का एक ऐसा अद्भुत और मार्मिक नजारा सामने आया है जिसने अच्छे-अच्छों को हैरान कर दिया है।

महानगरों से घर लौटने वाली ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है। प्राइवेट गाड़ियों के मनमाने किराए गरीबों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं और ट्रेन के टिकटों की मारामारी ने प्रवासियों की उम्मीदों को तोड़ कर रख दिया है।

लेकिन, जब बात अपनी मां के व्रत और छठी मइया की आराधना की हो तो बिहार के युवाओं के हौसले के आगे हजारों किलोमीटर की दूरियां भी सिमटकर रह जाती हैं। पूर्वी चंपारण के मधुबन थाना क्षेत्र के गड़हिया बाजार स्थित सिरौली गांव के रहने वाले एक युवा छोटू ने जो कर दिखाया उसने दरभंगा की 'साइकिल गर्ल' ज्योति कुमारी और बेंगलुरु से ऑटो से आने वाले चार दोस्तों की दास्तां को भी पीछे छोड़ दिया है।

मां के लिए ठान ली जिद दिल्ली में रहकर टाइल्स लगाने और मेहनत-मजदूरी करने वाले छोटू की मां मीना देवी वर्षों से छठ का कठिन व्रत करती आ रही हैं। इस बार जब पर्व नजदीक आया और छोटू ने घर लौटने के लिए ट्रेनों में टिकट टटोला तो हर तरफ निराशा हाथ लगी।

ट्रेनों में लंबी वेटिंग और बसों में भारी भीड़ देखकर कोई भी आम इंसान अपना प्लान रद कर देता, लेकिन छोटू का दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि घर पर उनकी मां अकेली हैं और छठ के पावन मौके पर दउरा उठाने वाला कोई नहीं है।

अकेली मां की सुध और छठी मइया के प्रति अगाध आस्था ने उसे एक ऐसा ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कंधे पर तिरंगा और पीठ पर बैनर बिना किसी संसाधन के छोटू ने दिल्ली से अपने गांव की 1035 किलोमीटर लंबी दूरी पैदल ही नापने का संकल्प ले लिया। अपनी पहचान और इस पवित्र यात्रा के उद्देश्य को स्पष्ट रखने के लिए उसने अपने एक हाथ में देश की शान तिरंगा झंडा और पीठ पर एक बैनर टांग लिया।

उसने दिल्ली की सड़कों से अपनी इस महा-पदयात्रा का आगाज किया। वह दिनभर धूप और धूल के बीच चलता रहता और रात होने पर किसी सार्वजनिक स्थल या खुले आसमान के नीचे विश्राम करता, फिर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपने कदम आगे बढ़ा देता।

11 दिनों का कठिन सफर इस 11 दिनों की लंबी और थका देने वाली पदयात्रा के दौरान छोटू के जज्बे को देश की जनता का भरपूर प्यार मिला। रास्ते में कई जगहों पर लोगों ने उन्हें फूल-मालाओं से सम्मानित किया और कई दयालु वाहन चालकों ने लगभग 100 किलोमीटर तक उन्हें लिफ्ट देकर इस सफर को थोड़ा आसान भी बनाया।