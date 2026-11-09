नेपाल से ई-रिक्शा में बिहार लाई जा रही थी नशीली दवाओं की बड़ी खेप, SSB और पुलिस ने 2 तस्करों को दबोचा

संवाद सहयोगी, छौड़ादानो। भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत महुआवा पुलिस व सशस्त्र सीमा बल की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है।

संयुक्त कार्रवाई में टीम ने कोरैया सैनिक रोड से एक ई-रिक्शा की जांच के दौरान 52 हजार नशीला कैप्सूल बरामद किया है। बरामद कैप्सूल का कुल वजन 2.640 किलोग्राम बताया गया है।

मौके से टीम ने दो आरोपितों को गिरफ्तार करने के साथ ई-रिक्शा को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल की ओर से एक ई-रिक्शा से भारी मात्रा में नशीली कैप्सूल की खेप भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कराई जा रही है।