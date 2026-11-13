पूर्वी चंपारण के हरैया में घर के अंदर मिली युवती की लाश, लूटपाट के दौरान हत्या की आशंका

संवाद सहयोगी, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। East Champaran Girl Death: जिले के रक्सौल में घर के अंदर 18 वर्षीय युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हरैया थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा चौक के समीप गुरुवार की शाम युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया।

घर के कमरे में सामान बिखरा पड़ा था। स्वजनों ने लूटपाट के दौरान बेटी की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मृतका के पिता व भाइयों से पूछताछ कर रही है। मृत युवती की पहचान मोतिहारी के कोलुअरवा निवासी दिनेश प्रसाद गुप्ता की 18 वर्षीय पुत्री साक्षी कुमारी के रूप में हुई है।