पूर्वी चंपारण के ढाका में तालाब से मिला 8 वर्षीय दिव्यांशु का शव, अपहरण के बाद हत्या की आशंका

संवाद सहयोगी, सिकरहना (पूर्वी चंपारण)। जिले के ढाका थाना क्षेत्र में 11 नवंबर से लापता आठ वर्षीय बालक दिव्यांशु कुमार का शव शुक्रवार सुबह गांव के ही पोखर से बरामद हुआ।

चंद्रहिया निवासी रामनरेश सिंह के पुत्र दिव्यांशु का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्वजन ने अपहरण के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई है।

उनका आरोप है कि पूर्व की किसी रंजिश के कारण उनके बेटे को अगवा कर उसकी हत्या की गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया।

टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया है।

11 नवंबर से लापता था दिव्यांशु

स्वजन के अनुसार, दिव्यांशु 11 नवंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गया था। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो परिवार की ओर से 24 घंटे बाद ढाका थाने में लिखित सूचना दी गई।