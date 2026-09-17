दाखिल-खारिज की फाइलों में फंसी जमीन, पूर्वी चंपारण में 120 दिन से धूल फांक रहीं फाइलें; 7571 केस पेंडिंग

जागरण संवाददाता, मोतिहारी। जमीन की खरीद-बिक्री से लेकर विरासत और स्वामित्व के दस्तावेजों को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के लिए दाखिल-खारिज की प्रक्रिया आम लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन जिले में बड़ी संख्या में मामले अब भी फाइलों में अटके हैं।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आंकड़े प्रशासनिक स्तर पर लंबित मामलों के बोझ की तस्वीर सामने रखते हैं। 27 अंचलों में दाखिल कुल 34,460 वादों में 26,889 का निष्पादन हुआ है, जबकि 7,571 वाद अभी लंबित (पेंडिंग) हैं। सबसे गंभीर स्थिति मोतिहारी अंचल की है। यहां कुल 3,526 वादों में 2,290 का निष्पादन किया गया, लेकिन 1,236 वाद अब भी लंबित हैं। इनमें 563 मामले 35 दिन से कम, 444 मामले 35 दिन से अधिक, 213 मामले 75 दिन से अधिक और 16 मामले 120 दिन से अधिक समय से लंबित हैं। मोतिहारी अंचल का कुल निष्पादन प्रतिशत 64.95 है। रक्सौल-रामगढ़वा भी लंबित मामलों के बोझ में मोतिहारी के बाद रक्सौल में 757 और रामगढ़वा में 577 वाद लंबित हैं। रक्सौल में 2,737 में से 1,980 और रामगढ़वा में 2,204 में से 1,627 वादों का निष्पादन हुआ है। अडापुर में भी 462 मामले लंबित हैं। बंजरिया में 480, हरसिद्धि में 378 और कोटवा में 326 वाद लंबित हैं।

120 दिन पार करने वाले 167 मामले लंबित मामलों की उम्र भी तस्वीर को गंभीर बनाती है। जिले में 167 वाद 120 दिन से अधिक समय से लंबित हैं। इनमें रामगढ़वा के 77, मोतिहारी के 16, अडापुर के 14, पहाड़पुर के 2 और अन्य अंचलों के पुराने मामले शामिल हैं। रामगढ़वा में 120 दिन से अधिक पुराने मामलों की संख्या सबसे अधिक 77 है।