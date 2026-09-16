बिहार में अब बिना आवेदन और शुल्क के होगी जमीन की मापी, 31 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान

राज्य ब्यूरो, पटना। जमाबंदी अद्यतीकरण एवं नामांतरण उत्तराधिकार विशेष अभियान के दौरान प्रत्येक अंचल में डिजिटाइज्ड जमाबंदी का रजिस्टर-2 की स्कैन प्रति से मिलान किया जाएगा। रैयत के नाम, पिता के नाम, खाता-खेसरा, रकबा, लगान सहित अन्य विवरण में अंतर मिलने पर सुधार किया जाएगा।

शून्य रकबा, शून्य लगान और मिसिंग सूचनाओं को भी दुरुस्त किया जाएगा। अभियान 15 सितंबर से शुरू हुआ है। 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान यदि स्थल पर मापी की जरूरत पड़ती है तो रैयत को इसके लिए आवेदन और मापी शुल्क नहीं देना होगा।

विभाग विशेष सर्वेक्षण अमीनों की सहायता से आवश्यकतानुसार स्थल पर निःशुल्क मापी कराएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बुधवार को कहा कि विभाग का लक्ष्य केवल जमाबंदी में सुधार करना नहीं, बल्कि उसे शुद्ध, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है। उन्होंने अधिकारियों को अभियान को पूरी गंभीरता के साथ मिशन मोड में संचालित करने का निर्देश दिया।

विवादित जमीन की होगी जांच मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी या सार्वजनिक भूमि, जल-निकाय, सीलिंग जमाबंदी, न्यायालय में लंबित विवाद अथवा मूल अभिलेख और स्थल की स्थिति में गंभीर विरोधाभास वाले मामलों में जांच के बिना नामांतरण नहीं किया जाएगा।