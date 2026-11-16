यूरोपियन देश में बिहारी संस्कृति का बजा डंका, जीरो डिग्री तापमान भी नहीं रोक पाया छठ पूजा

जागरण संवाददाता, मोतिहारी। यूरोप के नार्वे के ट्रॉन्डहाईम में रविवार की शाम बिहारी संस्कृति की झलक साफ नजर आई। यहां रह रहे बिहार के लोगों ने सूर्योपासना के पर्व छठ पूजा को मनाया।

व्रत नियमों का पालन करते हुए व्रतियों ने अपने-अपने घरों में पूरे विधि-विधान से पूजा की। संध्याकाल में अर्घ्य अर्पित किया।

नार्वे में बतौर अभियंता काम कर रहे भभुआ निवासी अरविंद तिवारी व रागिनी त्रिपाठी सहित कई लोग छठ व्रत कर रहे हैं।

ट्रॉन्डहाईम इंडियन कम्युनिटी की प्रेसिडेंट रागिनी बताती हैं, "हमारी परंपरा और संस्कार ही हमारी पहचान है। हम अपनी परंपरा नहीं भूलते उसे आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी परंपरा में छठी मइया की पूजा है तो फिर दुनिया के किसी भी कोने में रहें, कोई प्रभाव नहीं हमें छठ पूजा करनी है। जीरो डिग्री तापमान में हम अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।"