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Chhath Puja Photos: बिहार में छठ महापर्व की धूम, तस्वीरों में देखिए आस्था का सैलाब

By Digital Desk Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Sun, 15 Nov 2026 11:09 PM (IST)

बिहार में छठ महापर्व के दूसरे दिन घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिन्होंने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। ...और पढ़ें

छठ पूजा करने पहुंची व्रती। फोटो जागरण

छठ पूजा करने पहुंची व्रती। फोटो जागरण

HighLights

  1. बिहार के घाटों पर छठ व्रतियों का जनसैलाब उमड़ा।

  2. श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर मंगल कामना की।

  3. नेताओं और अभिनेताओं ने भी छठ महापर्व में भाग लिया।

डिजिटल डेस्क, पटना। छठ महापर्व के दूसरे दिन बिहार के घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान श्रद्धालु सिर पर दौरी रखकर घाट पहुंचे और डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर मंगल कामना की।

बिहार के इस लोकपर्व में आम से लेकर खास और नेता से लेकर अभिनेता सब रंगे नजर आए। आइए खूबसूरत तस्वीरों के जरिए इस उत्साह का दर्शन करें।

Chhath Puja Hazipur

हाजीपुर के कोनहारा घाट पर जुटी छठ व्रतियों की भीड़। जागरण 

Chhath Puja bagha

बगहा के रामनगर स्थित रामरेखा नदी घाट पर उमड़ी छठ व्रतियों की भीड़: जागरण

Chhath Puja ghat (1)

लेटकर छठ घाट पहुंचे व्रती

surya mandir bihar

देव सूर्यमंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। औरंगाबादChhath Puja Nityanand

हाजीपुर में छट घाट पहुंचे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। जागरण 

Chhath Puja Photo

सीतामढ़ी। परिहार स्थित अपने गांव के घाट पर छठ करती भाजपा विधायक गायत्री देवी। सौ. स्वयं

Chhath Puja Upendra Kushawaha

विधायक स्नेहलता को अर्घ्य दिलाते रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा साथ में उनके पुत्र और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश। जागरण 

Chhath Puja singapur

सिंगापुर स्थित अपने आवास पर खरना की पूजा करतीं विशाखा श्री

Chhath Puja Youth

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बगहा: रामनगर मुख्य रामरेखा नदी घाट पर छठ व्रती श्रद्धालुओं की भीड़, अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देते व्रती

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दरभंगा के छठ घाट पर छटी मैया की मूर्ति। जागरण 

Chhath Puja Betia

बेतिया : संतघाट पर  सूर्य को अर्घ देने के लिए खड़ी महिलाएं। जागरण


Chhath Puja sup

Chhath Puja photo

Chhath Puja photos

छठ पूजा करते व्रती। जागरण 

Chhath Puja photos (1)

Chhath Puja photos (2)

Chhath Puja photos (3)

Chhath Puja 2026

रक्सौल के सूर्य मंदिर स्थित छठ घाट पर अर्घ्य देती छठव्रती। जागरण

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सीतामढ़ी में भारत-नेपाल सीमा पर झीम नदी के तट पर एक तरफ भारतीय तो दूसरी तरफ नेपाल के छठ व्रती। जागरण 

chhath puja

सीतामढ़ी में राधाकृष्ण मंदिर में बने कृत्रिम घाट पर पूजन करती छठ व्रती। जागरण 

Chhath Puja BJP

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी पत्नी के साथ। फोटो सोशल मीडिया 

Patna Chhath ghat

Patna Chhath ghat (1)

पटना के घाटों में उमड़ा जनसैलाब। फोटो जागरण 

Patna Chhath ghat (2)

पटना के गंगा घाट में श्रद्धालुओं की भीड़। फोटो जागरण 

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