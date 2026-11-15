Chhath Puja Photos: बिहार में छठ महापर्व की धूम, तस्वीरों में देखिए आस्था का सैलाब

डिजिटल डेस्क, पटना। छठ महापर्व के दूसरे दिन बिहार के घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान श्रद्धालु सिर पर दौरी रखकर घाट पहुंचे और डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर मंगल कामना की।

बिहार के इस लोकपर्व में आम से लेकर खास और नेता से लेकर अभिनेता सब रंगे नजर आए। आइए खूबसूरत तस्वीरों के जरिए इस उत्साह का दर्शन करें।

हाजीपुर के कोनहारा घाट पर जुटी छठ व्रतियों की भीड़। जागरण

बगहा के रामनगर स्थित रामरेखा नदी घाट पर उमड़ी छठ व्रतियों की भीड़: जागरण

लेटकर छठ घाट पहुंचे व्रती

देव सूर्यमंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। औरंगाबाद

हाजीपुर में छट घाट पहुंचे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। जागरण

सीतामढ़ी। परिहार स्थित अपने गांव के घाट पर छठ करती भाजपा विधायक गायत्री देवी। सौ. स्वयं

विधायक स्नेहलता को अर्घ्य दिलाते रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा साथ में उनके पुत्र और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश। जागरण

सिंगापुर स्थित अपने आवास पर खरना की पूजा करतीं विशाखा श्री

बगहा: रामनगर मुख्य रामरेखा नदी घाट पर छठ व्रती श्रद्धालुओं की भीड़, अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देते व्रती

दरभंगा के छठ घाट पर छटी मैया की मूर्ति। जागरण

बेतिया : संतघाट पर सूर्य को अर्घ देने के लिए खड़ी महिलाएं। जागरण





छठ पूजा करते व्रती। जागरण

रक्सौल के सूर्य मंदिर स्थित छठ घाट पर अर्घ्य देती छठव्रती। जागरण

सीतामढ़ी में भारत-नेपाल सीमा पर झीम नदी के तट पर एक तरफ भारतीय तो दूसरी तरफ नेपाल के छठ व्रती। जागरण

सीतामढ़ी में राधाकृष्ण मंदिर में बने कृत्रिम घाट पर पूजन करती छठ व्रती। जागरण

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी पत्नी के साथ। फोटो सोशल मीडिया

पटना के घाटों में उमड़ा जनसैलाब। फोटो जागरण

पटना के गंगा घाट में श्रद्धालुओं की भीड़। फोटो जागरण