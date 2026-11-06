चंपारण की बेटी ने नासा तक पहुंचकर रचा इतिहास, विदेश की नौकरी छोड़ भारत में बनीं वैज्ञानिक

लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। यदि हौसले बुलंद हों और सपनों को पूरा करने का जुनून तो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियां भी सफलता का रास्ता नहीं रोक सकतीं। इसे सच कर दिखाया और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा तक का सफर तय कर विश्व स्तर पर अपने गांव एवं शहर का नाम रोशन की।

रक्सौल खेमचंद ताराचंद महाविद्यालय में प्राणी विज्ञान के सेवानिवृत प्राध्यापक डा. चंद्रमा सिंह और शिक्षा विभाग की पदाधिकारी रहीं दिवंगत सविता कुमारी की बेटी डा. अंशु कुमारी ने। बारहवीं की पढ़ाई के दौरान मां को खोने का गहरा सदमा झेलने वाली अंशु ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा तक का सफर तय किया। आज वह भारत की प्रतिष्ठित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) में वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं।

शिक्षा और संस्कारों से मिली प्रेरणा शिक्षा को महत्व देने वाले परिवार में पली-बढ़ीं अंशु की प्रारंभिक पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय, पूर्वी चंपारण से हुई, लेकिन बारहवीं कक्षा के अंतिम दिनों में कैंसर के कारण मां का निधन उनके जीवन का सबसे कठिन मोड़ साबित हुआ। इस गहरे दुख के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी बड़ी बहन डा. सुमी कुमारी से प्रेरणा लेकर उन्होंने आगे बढ़ने का संकल्प लिया।

इंजीनियरिंग से अंतरिक्ष विज्ञान तक का सफर की पूरा अपने लक्ष्य के प्रति अडिग होकर अंशु ने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग में बीटेक किया। इसके बाद उन्हें बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान में खगोलीय उपकरण विकास के क्षेत्र में एकीकृत एमटेक और पीएचडी करने का अवसर मिला।

अपने शोध के दौरान उन्होंने संस्थान की गौरीबिदनूर रेडियो वेधशाला में सूर्य और अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो तरंगों के अध्ययन के लिए दो वैज्ञानिक उपकरण विकसित किए। उनके उत्कृष्ट शोध को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी आफ इंडिया के प्रतिष्ठित केडी अभ्यंकर और जस्टिस ओक सर्वश्रेष्ठ शोध प्रबंध पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वर्ष 2022 में उन्हें अंतरराष्ट्रीय रेडियो विज्ञान संगठन यूआरएसआई का युवा वैज्ञानिक पुरस्कार भी मिला। फिनलैंड से नासा तक लहराया परचम भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान में शोध कार्य के बाद अंशु ने फिनलैंड की यूनिवर्सिटी आफ हेलसिंकी में दो वर्षों तक पोस्टडाक्टोरल शोधकर्ता के रूप में कार्य किया। इसके बाद उन्हें नासा की प्रतिष्ठित पोस्टडाक्टोरल फेलोशिप मिली।

नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में उन्होंने अंतरिक्ष-आधारित रेडियो वैज्ञानिक उपकरणों की संकल्पना और डिजाइन पर काम किया। उन्होंने वर्ष 2023 और 2024 में नासा के सौर रेडियो ग्रहण अवलोकन अभियानों की टीम का नेतृत्व भी किया। उनकी इन उपलब्धियों ने चंपारण की बेटी को अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में विशेष पहचान दिलाई।

विदेश छोड़कर देश सेवा को चुना नासा में फेलोशिप शुरू होने के लगभग एक वर्ष बाद उन्हें भारत की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में फैकल्टी पद का प्रस्ताव मिला। उन्होंने स्वदेश लौटकर देश के वैज्ञानिक विकास में योगदान देने का निर्णय लिया। वर्तमान में वह सूर्य और अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए भू-आधारित एवं अंतरिक्ष-आधारित वैज्ञानिक उपकरणों के विकास में जुटी हैं।