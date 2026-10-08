पूर्वी चंपारण में गहनों से भरा बैग लेकर घर लौट रहा था स्वर्ण व्यवसायी, स्कूल के पास बदमाशों ने मारी गोली

संवाद सहयोगी, चकिया (पूर्वी चंपारण)। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया थानाक्षेत्र के बांसघाट बाजार से सटे प्राथमिक विद्यालय के पास बुधवार की देर शाम बाइक सवार बदमाशों ने एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर उनसे गहनों से भरा बैग लूट लेने की सूचना है।

जख्मी बांसघाट वार्ड संख्या-छह निवासी स्वर्ण व्यवसायी अवध किशोर साह के पुत्र सुजीत कुमार हैं। स्वजन के अनुसार घायल सुजीत कुमार की दुकान भुवन छपरा एवं बड़े भाई संजीत कुमार की दुकान पूरन छपरा बाजार पर स्थित है। बड़े भाई संजीत जब दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे तो रास्ते में उनकी साइकिल से टक्कर हो गई। इसके बाद बांसघाट बाजार पर उनका इलाज चल रहा था। संजीत ने फोन कर छोटे भाई सुजीत को फोन कर दुर्घटना की सूचना देते हुए बताया कि उनके पास गहना का बैग है जिसे आकर लेकर जाए। सूचना पर सुजीत अपने पिता के साथ मौके पर पहुंच संजीत का सामान लेकर घर रखने जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने बांसघाट प्राथमिक स्कूल के पास सुजीत पर फायरिंग कर दिया। जिससे सुजीत बाइक समेत गिर पड़े।

इस दौरान उनके पिता गहने का एक बैग लेकर भाग गए। जबकि दूसरे बैग को बदमाश लूटकर फरार हो गए। स्वजनों के अनुसार अपाची बाइक पर सवार तीन की संख्या में शामिल बदमाशों ने तीन गोलियां चलाईं थी,जिसमें एक गोली सुजीत के पेट में लगी।