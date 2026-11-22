संवाद सहयोगी, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। भारत-नेपाल मैत्री पुल से गुजरते समय एक महिला के झोले की तलाशी ने मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया। नेपाल की ओर से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रही महिला के झोले से 2 किलो 56 ग्राम अफीम जैसा पदार्थ बरामद हुआ।

एसएसबी और हरैया पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार को कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में महिला ने नेपाल से मादक पदार्थ लाकर भारतीय क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में बेचने की बात बताई है। गुप्त सूचना पर मैत्री पुल पर जांच पुलिस उपाधीक्षक मनीष आनंद ने बताया कि सूचना मिली थी कि नेपाल की ओर से एक महिला मादक पदार्थ लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाली है। इसके बाद हरैया पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने कस्टम चौक स्थित भारत-नेपाल मैत्री पुल पर जांच अभियान शुरू किया।

इसी दौरान नेपाल की ओर से आ रही संदिग्ध महिला को रोककर उसके झोले की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसमें से 2 किलो 56 ग्राम अफीम जैसा पदार्थ बरामद हुआ। भारतीय क्षेत्र में बेचने की थी योजना थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान ने बताया कि पूछताछ में महिला ने नेपाल से मादक पदार्थ लाकर भारतीय क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर बेचने की बात स्वीकार की है। गिरफ्तार महिला की पहचान हरसिद्धि थाना क्षेत्र के गायघाट गांव निवासी प्रमुख सहनी की पत्नी संगीता देवी के रूप में हुई है।