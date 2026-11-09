बिहार में जन्म प्रमाणपत्र जमा नहीं किया तो फंस सकती छात्रवृत्ति और पोशाक राशि, 31 दिसंबर लास्ट डेट

संवाद सहयोगी, पीपराकोठी (पूर्वी चंपारण)। Birth Certificate Deadline: बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षा विभाग ने एक बेहद जरूरी आदेश जारी किया है।

अब स्कूलों में नामांकित प्रत्येक बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र विद्यालय के अभिलेख में रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही बच्चों का बैंक खाता खुलवाने की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी करानी होगी।

शिक्षा विभाग ने इसके लिए 31 दिसंबर 2026 तक की डेडलाइन तय की है।

समय पर करें तैयारी

शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है।

विभाग के निर्देश के मुताबिक, विद्यालयों में नामांकित बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र की प्रति सुरक्षित रखनी होगी। जिन बच्चों का बैंक खाता अभी तक नहीं खुला है, उनका खाता खुलवाने के लिए विद्यालय स्तर पर आवश्यक पहल की जा रही है।