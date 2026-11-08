बिहार में पेंशनधारियों को बैंक जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल से घर बैठे जमा करें जीवन प्रमाणपत्र

जागरण संवाददाता, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। नवंबर आते ही पेंशनधारियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की चिंता सताने लगती है। खासकर बुजुर्गों और बीमार पेंशनधारियों के लिए बैंक तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं होता।

बैंक में लंबी कतारों में लगने की परेशानी भी अलग। लेकिन अब पेंशनधारियों को इस झंझट से राहत मिलने जा रही है। वे घर बैठे अपने स्मार्टफोन से ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार के जीवन प्रमाण एप की सुविधा उपलब्ध है।

मोबाइल से होगा चेहरे का प्रमाणीकरण जीवन प्रमाण एप केंद्र सरकार का आधिकारिक एप है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विकसित किया है। इसमें फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके जरिए किसी भी एंड्रायड स्मार्टफोन के कैमरे से चेहरा स्कैन कर पेंशनधारी अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके लिए अलग से किसी बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत नहीं होती है।

बैंक में भी अलग काउंटर की सुविधा जो पेंशनधारी मोबाइल एप के जरिए प्रमाणपत्र जमा नहीं कर सकते, उनके लिए बैंक शाखाओं में भी विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत अलग काउंटर संचालित किया जा रहा है, ताकि बुजुर्गों को सामान्य बैंकिंग कार्यों के लिए आने वाले ग्राहकों की कतार में खड़ा नहीं होना पड़े।

बुजुर्गों और बीमार पेंशनधारियों को राहत इस सुविधा से विशेष रूप से वैसे पेंशनधारियों को फायदा होगा, जिन्हें चलने-फिरने में परेशानी होती है या जो बीमारी के कारण बैंक तक नहीं पहुंच सकते। अब उन्हें केवल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।