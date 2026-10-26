बिहार पंचायत चुनाव के लिए अहम होगी मतदाता सूची, छूटे नामों की होगी पहचान

संवाद सहयोगी, अरेराज (पूर्वी चंपारण)। Bihar Panchayat Chunav Voter List बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची की शुद्धता अहम होगी। इसे ध्यान में रखते हुए पूर्वी चंपारण के अरेराज में मतदाता सूची के सत्यापन का अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत पुराने और वर्तमान मतदाता सूची का मिलान कर छूटे हुए नामों की पहचान की जाएगी।

प्रखंड कार्यालय के सभागार में सोमवार को बीडीओ आदित्य नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में बीएलओ सुपरवाइजरों की बैठक हुई। इसमें विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के बाद मतदाता सूची के सत्यापन और छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए चलाए जाने वाले विशेष अभियान की जानकारी दी गई।

बीडीओ ने कहा कि निर्वाचन विभाग के निर्देशों के अनुसार इस अभियान को मिशन मोड में पूरा करना है। इसके लिए मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारियों (बीएलओ) को घर-घर जाकर सत्यापन करने का निर्देश दिया गया। बीडीओ ने बताया कि उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5575, दिनांक सात अक्टूबर 2026 के आलोक में विशेष अभियान चलाया जाना है। इसके तहत एसआइआर से पहले की मतदाता सूची का वर्तमान निर्वाचक सूची से मिलान किया जाएगा।

इस दौरान ऐसे मतदाताओं को चिह्नित किया जाएगा, जिनके नाम पूर्व की सूची में थे, लेकिन वर्तमान सूची में शामिल नहीं हैं। चिह्नित मतदाताओं की सूची तैयार कर उनका गृह सत्यापन किया जाएगा। अर्हता पूरी करने वालों का जुड़ेगा नाम सत्यापन के दौरान मृत, अनुपस्थित, स्थानांतरित या दोहरी प्रविष्टि जैसी वजहों से प्रारूप अथवा अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए मतदाताओं की वर्तमान स्थिति की जांच की जाएगी। इसके साथ ही ऐसे मतदाताओं का भी सत्यापन होगा, जिनका नाम पहले की निर्वाचक सूची में था, लेकिन एक अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल नहीं था।