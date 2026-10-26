Muzaffarpur News: गाली की राजनीति या लोकतंत्र का अपमान? पीएम मोदी पर टिप्पणी से कांग्रेस पर बरसे विजय सिन्हा

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। राजनीति में विरोध और आरोप-प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा टूटने पर सवाल लोकतांत्रिक संस्कारों पर भी उठते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।

सोमवार को मुजफ्फरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र, चेहरा और संस्कार तीनों समाप्त हो चुके हैं। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संवैधानिक पदों के सम्मान से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया। भाषा की मर्यादा पर उठाए सवाल विजय सिन्हा ने कहा कि जिस राजनीतिक दल की भाषा में शालीनता नहीं हो और संवैधानिक पदों के प्रति सम्मान न हो, वह लोकतंत्र और देश के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान बनाए रखना जरूरी है।

प्रधानमंत्री के परिवार पर टिप्पणी का किया विरोध कृषि मंत्री ने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतों के इशारे पर देश के प्रधानमंत्री को गाली देना और उनकी मां तथा पिता के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने बातचीत के दौरान कोई विशिष्ट प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया।