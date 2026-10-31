बिहार के सरकारी स्कूलों को मिलेगा नया रंग-रूप, गुलाबी और ग्रे रंग से बदलेगी पहचान

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। Bihar School Building Painting: बिहार के सरकारी विद्यालयों की सूरत अब बहुत जल्द पूरी तरह बदलने जा रही है।

विभागीय स्तर पर इसके लिए पुख्ता तैयारी शुरू कर दी गई है। ताजा निर्देशों के तहत जिले के सभी प्रारंभिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भवनों के रंग-रोगन और मरम्मत का काम होगा।

एक समान पहचान

विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार सभी सरकारी स्कूलों में एकरूपता लाने के लिए मानक तय किए गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिए हैं। भवनों के बाहरी और भीतरी हिस्सों के लिए अलग-अलग रंग और डिजाइन तय हुए हैं।

15 नवंबर तक लक्ष्य विद्यालयों में रंग-रोगन और जरूरी सुधार कार्यों को पूरा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसके तहत सभी संबंधित संस्थानों को 15 नवंबर 2026 तक पेंटिंग का काम पूरा करना होगा। पूर्व में कई जगह मानक का पालन नहीं होने से अब सख्ती बरती जा रही है।

गुलाबी और ग्रे रंग कक्षा एक से आठ तक के प्रारंभिक विद्यालयों और किचेन शेड के बाहर गुलाबी रंग व किनारों पर मैरून पट्टी होगी। अंदर सफेद रंग रहेगा। वहीं, कक्षा 9 से 12 तक के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बाहर ग्रे रंग और नीली पट्टी निर्धारित की गई है।