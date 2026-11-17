जागरण संवाददाता, दरभंगा। देवउठनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास समाप्त हो चुका है, जिससे मांगलिक कार्यों की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों के लिए उत्सव का समय आ गया है।

बिहार के प्रतिष्ठित पंचांगों- विशेषकर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय पंचांग, विश्वविद्यालय पंचांग, विद्यापति पंचांग, वैदेही पंचांग, महावीर पंचांग, मिथिला पंचांग आदि की गणना के अनुसार, 22 नवम्बर से लेकर वर्ष 2027 के जुलाई माह तक विवाह और द्विरागमन के कई उत्तम मुहूर्त उपलब्ध हैं। ज्योतिषी

विश्लेषण के मुताबिक, इस पूरी अवधि में विवाह के लिए कुल 61 और द्विरागमन के लिए 27 शुभ तिथियां निर्धारित की गई हैं। विभिन्न पंचांग विवरण के अनुसार, विवाह के सर्वाधिक 14 शुभ मुहूर्त मई माह में पड़ रहे हैं, जिससे इस महीने में बंपर शादियां होंगी।

इसके विपरीत, सबसे कम चार मुहूर्त नवम्बर में उपलब्ध हैं। वहीं, जनवरी माह में विवाह के पांच मुहूर्त (Wedding Dates in 2027) तो तय किए गए हैं, लेकिन इस महीने द्विरागमन के लिए एक भी उत्तम तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, जनवरी में ग्रहों की विशेष स्थिति और शुक्र-गुरु तारे के समीकरणों के कारण द्विरागमन वर्जित रहेगा, इसलिए परिवारों को तदनुसार ही अपने आयोजनों की योजना बनानी चाहिए। विवाह की प्रमुख तिथियां (माहवार विवरण) • नवम्बर - 22, 25, 26 और 30 तारीख।

• दिसम्बर - 04, 06, 09, 10, 11 और 14 तारीख।

• जनवरी- 18, 24, 28, 29 और 31 तारीख।

• फरवरी - 07, 10, 11, 15, 21, 22, 24, 25 और 28 तारीख।

• मार्च - 01, 03, 04, 10 और 11 तारीख।

• अप्रैल - 16, 21, 23, 25, 28 और 29 तारीख।

• मई - 02, 03, 07, 09, 13, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30 और 31 तारीख।

• जून - 02, 04, 09, 10, 13, 14, 18, 23 और 24 तारीख।

• जुलाई - 01, 02, 07, 08 और 09 तारीख।