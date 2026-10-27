दरभंगा में 'दलबदलू' कहने पर मतगणना केंद्र में भिड़े एजेंट, हंगामे के बाद हिरासत में

जागरण संवाददाता, दरभंगा। चुनावी बढ़त के बीच एक टिप्पणी ने मतगणना केंद्र का माहौल गरमा दिया। जन सुराज के प्रत्याशी के एजेंट को कांग्रेस के एजेंट ने दलबदलू कह दिया। फिर क्या था, बात कहासुनी से शुरू हुई और गाली-गलौज होते हुए हाथापाई तक पहुंच गई।

बिहार विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के दौरान मंगलवार को लहेरियासराय स्थित खेल भवन मतगणना केंद्र पर यह घटनाक्रम हुआ। मौके पर तैनात पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों एजेंटों को हिरासत में ले लिया। बढ़त को लेकर शुरू हुई बहस बताया जाता है कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जन सुराज के प्रत्याशी सुरेश प्रसाद राय की बढ़त के दौरान दोनों एजेंटों के बीच विवाद शुरू हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन झा के एजेंट ने दूसरे एजेंट को दलबदलू कहते हुए टिप्पणी की कि वह पहले कांग्रेस में थे और बाद में जन सुराज में चले गए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस तेज हो गई और देखते ही देखते मामला झड़प तक पहुंच गया।

पुलिस ने संभाली स्थिति मतगणना केंद्र पर हंगामे की सूचना मिलते ही वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने दोनों को शांत कराया और हिरासत में लेकर लहेरियासराय थाने भेज दिया। साइबर डीएसपी बिपिन बिहारी ने बताया कि दोनों अलग-अलग प्रत्याशियों के मतगणना एजेंट हैं। बढ़त को लेकर कहासुनी के बाद दोनों हंगामा करने लगे थे।