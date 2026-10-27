दरभंगा शिक्षक चुनाव: सुरेश प्रसाद राय की बढ़त से मुकाबला हुआ रोमांचक

जागरण संवाददाता, दरभंगा। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना में जनसुराज समर्थित उम्मीदवार सुरेश प्रसाद राय ने बढ़त बना रखी है। कांग्रेस समर्थित डा. मदन मोहन झा उन्हें चुनौती दे रहे हैं।

प्रथम चरण की गणना पूरी होने के बाद सुरेश प्रसाद राय 2,574 मतों के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि डा. मदन मोहन झा को 2,187 मत मिले हैं। दोनों के बीच 387 मतों का अंतर है। चौथे राउंड की गिनती जारी है। ऐसे में सबकी नजरें अंतिम परिणाम पर टिकी हैं।

7753 मतपत्रों की गिनती पूरी लहेरियासराय स्थित खेल भवन में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रथम चरण की मतगणना पूरी हो चुकी है। कुल 7,753 मतपत्रों की गिनती की गई। इनमें 7,495 मत वैध और 258 मत अवैध घोषित किए गए। वैध मतों के आधार पर जीत के लिए 3,749 मतों का कोटा निर्धारित किया गया है।

तीसरे स्थान पर रामदेव राय प्रथम चरण की गणना में माकपा समर्थित उम्मीदवार रामदेव राय 1,498 मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार घनश्याम राय को 812 मत मिले हैं। वह चौथे स्थान पर चल रहे हैं। वहीं, राजद के कुमार राउत को 126 मत प्राप्त हुए हैं।