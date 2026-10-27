Bihar MLC Election: तिरहुत शिक्षक चुनाव में कौन मारेगा बाजी, भाजपा आगे फिर भी नतीजे पर सस्पेंस

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जीत की राह आसान नहीं दिख रही है। पहले वरीयता के वोटों की गिनती पूरी होने के बाद भी मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है।

भाजपा समर्थित प्रत्याशी डा. नरेंद्र प्रसाद सिंह बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन सीपीआई के डा. संजय कुमार सिंह समेत अन्य प्रत्याशी भी मुकाबले में बने हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या भाजपा प्रत्याशी अपनी बढ़त को जीत में बदल पाएंगे या नतीजे में कोई उलटफेर होगा।

137 वोटों की बढ़त से भाजपा प्रत्याशी आगे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पहले वरीयता के मतों की गिनती पूरी हो गई है। इसमें भाजपा समर्थित डा. नरेंद्र प्रसाद सिंह करीब 137 वोटों से आगे चल रहे हैं। सीपीआई के डा. संजय कुमार सिंह दूसरे स्थान पर हैं। दोनों के बीच मुकाबला रोचक बना हुआ है।

तीसरे और चौथे प्रत्याशी भी मुकाबले में निर्दलीय प्रत्याशी भूषण कुमार झा तीसरे स्थान पर हैं, जबकि जन सुराज के श्याम नंदन यादव चौथे स्थान पर हैं। अन्य प्रत्याशियों के बीच भी वोटों का अंतर कम होने से चुनावी नतीजे को लेकर उत्सुकता बनी हुई है।

जीत के लिए 50 प्रतिशत से अधिक वोट जरूरी चुनाव में कुल 7270 मत डाले गए थे। अवैध मतों को अलग करने के बाद वैध मतों के आधार पर जीत का निर्धारण होगा। नियम के अनुसार, जीत के लिए वैध मतों के कोटे का 50 प्रतिशत से एक अधिक वोट प्राप्त करना जरूरी है। ऐसे में अंतिम परिणाम के लिए आगे की मतगणना अहम होगी।