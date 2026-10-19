दरभंगा के सिंहवाड़ा प्रखंड प्रमुख की कुर्सी पर 31 अक्टूबर को होगा फैसला

संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा)। सिंहवाड़ा प्रखंड में प्रखंड प्रमुख की खाली कुर्सी पर अब 31 अक्टूबर को फैसला होगा। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद रिक्त हुए इस पद पर नए प्रमुख के चुनाव की तिथि तय कर दी गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद प्रखंड की राजनीति में हलचल तेज होने की संभावना है। जिला प्रशासन को निर्धारित तिथि पर चुनाव संपन्न कराने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अविश्वास प्रस्ताव के बाद खाली हुआ पद सिंहवाड़ा प्रखंड प्रमुख का पद अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद रिक्त हुआ था। इसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को मिलने के बाद निर्वाचन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। आयोग ने न्यायालय के आदेश के आलोक में चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इसके लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 और बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के प्रविधानों का पालन किया जाएगा।

जिला प्रशासन को मिली जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त निर्वाचन आयुक्त की ओर से दरभंगा के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसमें 31 अक्टूबर को निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कराने को कहा गया है। जिला प्रशासन को पंचायत समिति सदस्यों को चुनाव की तिथि, समय और स्थान की सूचना नियमानुसार उपलब्ध करानी होगी।

प्रेक्षक की होगी प्रतिनियुक्ति चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रेक्षक और अन्य आवश्यक पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी सुनिश्चित करने तथा चुनाव से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। प्रशासन को पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुरूप संपन्न करानी होगी।