बिहार में वाराणसी की भक्ति परंपरा की झलक, मां दुर्गा के जयकारों से गूंजा दरभंगा

जागरण संवाददाता, दरभंगा। शंख की गूंज, ढाक की थाप और मां दुर्गा के जयकारों से पूरा दरभंगा भक्तिमय हो उठा है। शहर की सड़कों से लेकर गांव की गलियों तक नवरात्र का उल्लास छाया हुआ है।

रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाते पूजा पंडालों में मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। महाअष्टमी पर कहीं महाभोग अर्पित किया गया तो कहीं संध्या आरती में भक्तों ने मां का जयकारा लगाकर सुख-समृद्धि की कामना की। पूजा पंडालों की आकर्षक सजावट और देवी प्रतिमाओं की कलाकारी श्रद्धालुओं को बरबस अपनी ओर खींच रही है।

महाअष्टमी पर उमड़ा आस्था का सैलाब महाअष्टमी के अवसर पर सुबह से ही पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। दिन चढ़ने के साथ भीड़ बढ़ती गई। श्रद्धालु एक पंडाल से दूसरे पंडाल पहुंचकर मां दुर्गा के दर्शन करते रहे। कलाकारों की बारीक कलाकारी और आकर्षक साज-सज्जा लोगों के लिए विशेष आकर्षण बनी रही। रंग-बिरंगी लाइटों से सजे पंडालों की छटा देखते ही बन रही थी।

शक्तिपीठों में दर्शन को लगी कतार शहर के प्रमुख मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ रही। मां श्यामा मंदिर के साथ शक्तिपीठ मां कंकाली, मां मलेच्छमर्दनी और मां महामंगला काली मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे। मंदिरों में महिलाओं और युवतियों की संख्या अधिक दिखी। ढोल, ढाक और शंख की ध्वनि के बीच संध्या आरती के दौरान वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक मां के जयकारे गूंजते रहे।