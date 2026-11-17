संवाद सहयोगी, केवटी। प्रखंड के पिंडारूच पंचायत के गोपालपुर गांव स्थित बाबा गंगधारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सोमवार को आध्यात्मिक चिंतक डॉ. विक्रम मिश्रा की बेस्टसेलर पुस्तक 'महादेव अंश' पर आधारित फिल्म 'रुद्रयोगी' की आधिकारिक घोषणा की गई।

इस अवसर पर फिल्म का पहला पोस्टर भी जारी किया गया। इसे लेकर स्थानीय लोगों और अध्यात्म प्रेमियों में उत्साह देखा गया।

पुस्तक के लेखक डॉ. विक्रम मिश्रा ने फिल्म की जानकारी साझा करते हुए बताया कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता निर्देशक रवि राज मुर्मू के निर्देशन में इसका निर्माण होगा। शिव त्रिशूल प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले डाली मिश्रा फिल्म का निर्माण करेंगी।

भक्ति और अध्यात्म पर आधारित यह फिल्म पूज्य देवराहा बाबा के अलौकिक जीवन और उनकी आध्यात्मिक विरासत को बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करेगी। 2027 में होगी रिलीज उन्होंने बताया कि फिल्म को वर्ष 2027 में देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज करने का लक्ष्य रखा गया है। देवराहा बाबा की मुख्य भूमिका निभाने वाले अभिनेता की देशव्यापी तलाश भी शुरू कर दी गई है।