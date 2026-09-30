दरभंगा के रेल यात्रियों को तोहफा, अब लहेरियासराय से सीधे पकड़ें नमो भारत रैपिड ट्रेन

जागरण संवाददाता, दरभंगा। लहेरियासराय रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। जयनगर-पटना नमो भारत रैपिड ट्रेन (94803/94804) का ठहराव दो अक्टूबर से यहां शुरू होगा।

इसके औपचारिक शुभारंभ के लिए सांसद सह रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य डा. गोपालजी ठाकुर सुबह छह बजे स्टेशन पहुंचेंगे और ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।

50 से अधिक गांवों को मिलेगा लाभ

ट्रेन के लहेरियासराय में रुकने से आसपास के 50 से अधिक गांवों के यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए दूर के स्टेशनों तक जाने की जरूरत कम होगी। इससे खासकर दरभंगा शहर और आसपास के क्षेत्र के यात्रियों को पटना व जयनगर की ओर यात्रा में सहूलियत होगी।

सांसद ने रेल मंत्री से किया था आग्रह सांसद ने बताया कि लहेरियासराय में ट्रेन के ठहराव को लेकर उन्होंने 11 और 13 अगस्त को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर मांग रखी थी। यात्रियों की सुविधा और क्षेत्र की कनेक्टिविटी को देखते हुए रेल मंत्रालय ने ठहराव की स्वीकृति दी है।