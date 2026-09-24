स्वाद भी, सेहत भी: डाइट में आज ही शामिल करें मुट्ठी भर मखाना, कंट्रोल रहेगा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल

जागरण संवाददाता, दरभंगा। मखाना में प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जो शरीर को ऊर्जा देने और कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। मखाने में पाए जाने वाले प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत और मजबूती के लिए आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करता है।

फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। मैग्नीशियम और पोटेशियम हृदय स्वास्थ्य और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मददगार हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ते हैं। मखाना खाने से कम कैलोरी और कम फैट होने के कारण यह वजन घटाने में मदद करता है। उच्च फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करता है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल को स्वस्थ रखता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। जिससे ब्लड शुगर नियंत्रित रहती है।

मखाना में मौजूद पोषक तत्व: मखाना पर लंबे समय से अनुसंधान करने वाले डॉ. विद्यानाथ झा के मुताबिक, 100 ग्राम मखाने में 9.7 ग्राम प्रोटीन, 76.9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 0.1 ग्राम वसा, 14.5 ग्राम फाइबर, 60 मिलीग्राम कैल्शियम, 67 मिलीग्राम मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है।

इसी के साथ, 100 ग्राम मखाने में 500 मिलीग्राम पोटेशियम, 188 मिलीग्राम फास्फोरस, 2.6 मिलीग्राम आयरन और 347-356 किलो कैलोरी की मात्रा पाई जाती है। मखाने को सुपरफूड का दर्जा इसके कई पोषण संबंधी फायदों के कारण मिला है। दैनिक आहार में मखाना को करें शामिल: भुने हुए मखाने बनाना सबसे आसान है। घी, नमक और जीरा, हल्दी या काली मिर्च जैसे मसालों के साथ बीजों को हल्का भून लें। इससे आपको एक कुरकुरा नाश्ता मिलेगा। भुने हुए मखाने को मूंगफली, मसालों और सूखे मेवों के साथ मिलाकर सेहतमंद चिवड़ा या ट्रेल मिक्स बनाएं। बादाम, अखरोट और सूरजमुखी के बीज, काली मिर्च पाउडर और चुटकी भर नमक मिलाकर एक आसानी से ले जाने वाला नाश्ता बनाया जा सकता है। जो सुबह या शाम के नाश्ते के लिए उपयुक्त है। सलाद या सूप में मखाने छिड़ककर कुरकुरापन लाया जा सकता है।