जागरण संवाददाता, दरभंगा । डा. नागेंद्र झा स्टेडियम में मंगलवार शाम 54 वें मिथिला विभूति पर्व समारोह के तीसरे दिन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ।

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, पर्यावरण मंत्री डा. रामचंद्र प्रसाद, सांसद डा. गोपालजी ठाकुर, राज्यसभा सदस्य डा. धर्मशीला गुप्ता और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डा. लक्ष्मी निवास पांडेय ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकार मैथिली भाषा को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने का निर्णय ले चुकी है और इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी की जाएगी।

मैथिली भाषा और पाठ्यक्रम की पुस्तक जल्द प्रकाशित होगी तथा प्राथमिक कक्षाओं में मैथिली पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि मिथिला-मैथिली सभ्यता और संस्कृति का प्रवाह है और सरकार इसकी मांगों के प्रति सजग है।

श्री तिवारी ने बताया कि बिहार सरकार दरभंगा में गुरुकुल विद्यापीठ स्थापित करेगी, जहां एक ही परिसर में संस्कृत की नर्सरी से रिसर्च तक की पढ़ाई होगी। सरस्वती विद्या निकेतन का विस्तार किया जाएगा और जनप्रतिनिधियों की मांग पर विद्यालय को इसी नाम से परिवर्तित किया जाएगा।

सरकार राज्य के सभी प्रखंडों में राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की दिशा में काम कर रही है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र से संपर्क जारी है। वित्त रहित महाविद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों को अब हर महीने डीबीटी के जरिए मानदेय दिया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि मिथिला का मखाना देश-दुनिया में लोकप्रिय फास्टफूड बन चुका है और युवा इससे कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने मिथिला की भाषा, संस्कृति और परंपरा पर गर्व करने की बात कही। पर्यावरण मंत्री डा. रामचंद्र प्रसाद ने दरभंगा एयरपोर्ट का नाम विद्यापति के नाम पर रखने के कदम का स्वागत किया।