जागरण संवाददाता, दरभंगा । शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए खरीदे गए नो-पार्किंग के बोर्ड एक साल से सदर एसडीपीओ कार्यालय परिसर में धूल फांक रहे हैं।

ट्रैफिक थाने की ओर से इन बोर्डों को शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर लगाया जाना था, ताकि अवैध पार्किंग पर रोक लगाई जा सके। लेकिन एक साल बीतने के बाद भी बोर्ड अपने निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंच सके हैं।

कार्यालय परिसर में ये बोर्ड दीवार के सहारे खुले आसमान के नीचे बेतरतीब ढंग से रखे हैं। कुछ जमीन पर गिरे हैं तो कुछ एक-दूसरे के ऊपर लदे हुए हैं।

बारिश और धूप के कारण नए बोर्डों में जंग लगने लगी है। इससे सरकारी राशि से खरीदी गई संपत्ति बर्बाद हो रही है। हैरानी की बात यह है कि शहर में रोज वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है।

इसमें सबसे अधिक चालान नो-पार्किंग के नाम पर काटे जा रहे हैं। प्रतिदिन इस मद में एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूले जाने की बात सामने आ रही है।

इसके बावजूद शहर में नो-पार्किंग जोन की जानकारी देने वाले बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। वाहन चालकों को यह भी स्पष्ट नहीं है कि किन सड़कों और स्थानों पर नो-पार्किंग लागू है और इसका दायरा कहां तक है।

शहर के लोहिया चौक, बेंता, सैदनगर, लहेरियासराय टावर, दरभंगा जंक्शन, दोनार, अललपट्टी, नाका नंबर पांच और मिर्जापुर रोड में सबसे अधिक चालान काटे जा रहे हैं।

इन इलाकों में प्रतिदिन 50 से 70 ई-रिक्शा, कार और टेंपो चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। वाहन चालकों का कहना है कि कई बार अनजाने में वाहन खड़ा करने पर भी चालान काट दिया जाता है।

वाहन चालक कुलदीप कुमार आदि ने प्रशासन से प्रमुख स्थानों पर नो-पार्किंग के बोर्ड लगाने की मांग की है। साथ ही पीली रेखा खींचकर पार्किंग जोन और नो-पार्किंग क्षेत्र की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित कराने को कहा है। इसके बाद ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो।