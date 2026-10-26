दरभंगा के तीन कालेजों पर LNMU का एक्शन, अनुदान खाते सील, लेन-देन पर लगाई रोक

जागरण संवाददाता, दरभंगा । ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने सेवानिवृत्त प्राचार्यों के पद पर बने रहने और प्रशासनिक निर्देशों की अनदेखी करने के मामले में कार्रवाई की है।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने तीन संबद्ध कालेजों के अनुदान खातों से राशि की निकासी और हर प्रकार के लेन-देन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

इस संबंध में कुलसचिव की ओर से संबंधित बैंक शाखाओं को निर्देश जारी कर दिया गया है। जिन कालेजों के बैंक खातों पर रोक लगाई गई है, उनमें दरभंगा स्थित महाराज महेश ठाकुर मिथिला कालेज, लहेरियासराय का नागेंद्र झा महिला कालेज और जाले स्थित काजी अहमद डिग्री कालेज शामिल हैं।