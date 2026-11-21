संवाद सहयोगी, कुशेश्वरस्थान (दरभंगा)।Kamala River RCC Bridge Kusheshwarsthan: मिथिलांचल के विकास को गति देने की दिशा में कुशेश्वरस्थान के दोनों प्रखंडों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है।

दरभंगा में आयोजित तीन दिवसीय 54वें मिथिला विभूति पर्व समारोह के अवसर पर 22 नवंबर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुशेश्वरस्थान और कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड में 12 करोड़ 78 लाख 62 हजार रुपये की प्राक्कलित राशि से निर्मित 15 सड़क एवं पुल परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे।

इनमें कुशेश्वरस्थान प्रखंड की छह और पूर्वी प्रखंड की नौ सड़क एवं पुल परियोजनाएं शामिल हैं। बरसात में मिलेगी बड़ी राहत इन योजनाओं में कमला नदी पर निर्मित दो उच्चस्तरीय आरसीसी पुल भी शामिल हैं। लंबे समय से आवागमन की समस्या झेल रहे ग्रामीणों को इन पुलों और सड़कों के निर्माण से बड़ी राहत मिलेगी। खासकर बरसात के दिनों में नदी और जलजमाव के कारण होने वाली परेशानियां कम होंगी और गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय व प्रमुख सड़कों से बेहतर होगा। कुशेश्वरस्थान प्रखंड की योजनाएं कुशेश्वरस्थान प्रखंड में 603.31 लाख रुपये की प्राक्कलित राशि से कमला नदी पर सोहरबा से गोपालपुर पथ में आरसीसी पुल का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा 313.07 लाख रुपये से पंचायत सरकार भवन बड़गांव और 150.91 लाख रुपये से सतीघाट पीएनबी से हिरणी होते हुए पारो पीडब्ल्यूडी तक पक्की सड़क बनी है।

वहीं 85.38 लाख रुपये से कटवारा पुल से आसो पुल तक सड़क, 74.53 लाख रुपये से वाटर वेज से परकोलिया पथ तथा 50.35 लाख रुपये से पकाही से पकाही भगवती स्थान तक सड़क का निर्माण पूरा हुआ है। पूर्वी प्रखंड के प्रमुख कार्य कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड में 488.71 लाख रुपये की लागत से कमला नदी पर सुघराईन से जिरौना, बाघमारा और नवटोलिया रोड में उच्चस्तरीय पुल बनाया गया है। ग्राम समौरा में मध्य विद्यालय से नदी किनारे तक सड़क पर 200.45 लाख रुपये, बाघमारा गोल्की चौक से चचरी पुल तक सड़क पर 143.03 लाख रुपये और फकदोलिया में बजरंगबली मंदिर से ब्रह्मदेव शर्मा के घर होते हुए एसएच-56 तक सड़क पर 120.80 लाख रुपये खर्च हुए हैं।