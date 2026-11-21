जागरण संवाददाता, दरभंगा। Darbhanga 346 Crore Projects Inauguration: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के रविवार को दरभंगा आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित 54वें मिथिला विभूति पर्व समारोह के तीन दिवसीय आयोजन का मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे और इसके बाद समीक्षा बैठक करेंगे।

जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री 346.26 करोड़ रुपये की 105 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें लगभग 330.08 करोड़ रुपये की 103 योजनाओं का उद्घाटन और 16 करोड़ रुपये की दो नई योजनाओं का शिलान्यास शामिल है।

ग्रामीण कार्य व बुडको योजनाएं उद्घाटित योजनाओं में ग्रामीण कार्य विभाग की सबसे अधिक परियोजनाएं शामिल हैं, जिनके तहत बिरौल, बेनीपुर, दरभंगा वन और दरभंगा टू प्रमंडलों में ग्रामीण सड़कें व आरसीसी पुल बनेंगे। इनमें घिरोखर पोखर मिर्थलिया भाया आसी पथ पुल पर 297.02 लाख रुपये और टी 4 से देउरी पथ पर 276.54 लाख रुपये खर्च होंगे, जबकि बुडको के तहत पीसीसी सड़क, नाला, घाट व नाले के ढक्कन बनाए जाएंगे। नगर निगम के वार्ड एक, चार, नौ, 15, 28, 34, 35 और 47 सहित बेनीपुर, जाले, कमतौल, बहेड़ी और बिरौल के शहरी क्षेत्रों में कार्य होंगे, जिनमें वार्ड 28 में मदारपुर चौक से होली क्रास स्कूल नाले पर 127.84 लाख रुपये और कमतौल नगर पंचायत के वार्ड 11 में सड़क व नाले पर 110.94 लाख रुपये की लागत आएगी।

पंचायत भवन व सिंचाई कार्य योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत सिंहवाड़ा के हरिहरपुर पश्चिमी, बनौली और टेकटार, मनीगाछी के पैठान कबई तथा जाले के दड़िया बेलवाड़ा में 271 लाख से 292 लाख रुपये की लागत से पंचायत सरकार भवन बनेंगे।