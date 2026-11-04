दरभंगा की जुगनू ने अभावों को बनाया सफलता की सीढ़ी, बनीं बिहार पुलिस मेजर सर्जेंट

अरुण कुमार राय, कुशेश्वरस्थान (दरभंगा)। घर की माली हालत ऐसी कि दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। पिता गणेश चौधरी की मानसिक बीमारी ने परिवार को संकट में डाल दिया।

घर की पूरी जिम्मेदारी मां के कंधों पर आ गई। परिवार का पेट पालने के लिए मां ने सिलाई मशीन को अपनी आजीविका का सहारा बनाया। आर्थिक तंगी के इस दौर में बेटी के सपनों को पूरा करना आसान नहीं था।

लेकिन मां ने हालात के आगे हार नहीं मानी और बेटी जुगनू ने भी अभाव को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि संघर्ष की ताकत बनाया। नतीजा यह हुआ कि प्रखंड के हिरणी गांव की जुगनू बिहार पुलिस में मेजर सर्जेंट बन गईं। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल परिवार को गौरवान्वित किया है, बल्कि पूरे गांव की बेटियों के लिए उम्मीद की नई रोशनी जगाई है।

जुगनू की सफलता के पीछे वर्षों का संघर्ष, परिवार का त्याग और मजबूत इच्छाशक्ति की कहानी छिपी है। समस्तीपुर जिले के सिंघिया गांव स्थित ननिहाल में नाना-नानी के संरक्षण में प्रारंभिक शिक्षा शुरू की। सीमित संसाधनों और ग्रामीण परिवेश के बीच पढ़ाई जारी रखते हुए सिंघिया कालेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। आर्थिक परेशानियां कदम-कदम पर रास्ता रोकती रहीं, लेकिन कुछ कर गुजरने का जज्बा उन्हें आगे बढ़ाता रहा। नाना-नानी और मामा ने दिया सपनों को सहारा उच्च लक्ष्य हासिल करने की चाह में जुगनू नाना-नानी और मामा के सहयोग से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पटना चली गईं। सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ स्टेशन मास्टर और एसएससी की परीक्षाओं में भी अपनी किस्मत आजमाई। उन्हें सफलता भी मिली।

लेकिन उनके मन में पुलिस सेवा में जाने की प्रबल इच्छा थी। इसके लिए फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में दाखिला लिया। लिखित परीक्षा के साथ शारीरिक दक्षता की तैयारी में जुट गईं। वर्ष 2022 की दारोगा भर्ती परीक्षा में शामिल हुई।