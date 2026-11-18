जागरण संवाददाता, दरभंगा। मां जानकी की धरती जनकपुर से प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या तक पहुंचने के लिए अब श्रद्धालुओं को बार-बार ट्रेन बदलने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।

मिथिला और अयोध्या के बीच सीधी रेल सेवा शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। रेल मंत्रालय ने गाड़ी संख्या 15595/15596 जनकपुरधाम-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस के परिचालन को स्वीकृति दे दी है।

यह ट्रेन शिशो, दरभंगा और सीतामढ़ी के रास्ते चलेगी। इससे नेपाल के जनकपुर और मिथिलांचल के लोगों को अयोध्या की यात्रा में सहूलियत मिलेगी। धार्मिक यात्रा के साथ व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

बार-बार ट्रेन बदलने की झंझट होगी खत्म

इस रेल सेवा का सबसे बड़ा फायदा श्रद्धालुओं को मिलेगा। अभी अयोध्या जाने के लिए यात्रियों को अपनी सुविधा के अनुसार अलग-अलग ट्रेनों का सहारा लेना पड़ता है। सीधी रेल सेवा शुरू होने से जनकपुर और मिथिलांचल के लोगों को अयोध्या तक पहुंचने का बेहतर विकल्प मिलेगा। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और परिवार के साथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी।

सीतामढ़ी और दरभंगा के यात्रियों को भी लाभ प्रस्तावित ट्रेन शिशो, दरभंगा और सीतामढ़ी होकर चलेगी। इससे इन क्षेत्रों के यात्रियों को भी सीधे अयोध्या जाने की सुविधा मिलेगी। धार्मिक आयोजनों, राम मंदिर दर्शन और अन्य अवसरों पर अयोध्या जाने वाले लोगों के लिए यह सेवा काफी उपयोगी साबित हो सकती है।

व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा सीधी रेल सेवा से नेपाल और उत्तर बिहार के बीच आवागमन आसान होगा। इससे व्यापारियों, विद्यार्थियों और पर्यटकों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। जनकपुर और अयोध्या के धार्मिक महत्व को देखते हुए इस रेल संपर्क से दोनों क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन को नई गति मिल सकती है।