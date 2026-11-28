संवाद सहयोगी, ताराडीह (दरभंगा)। सकतपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर नारायणपुर पंचायत के श्रीरामपुर वार्ड संख्या चार स्थित दरगाह टोल में शनिवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक पिता ने अपने पांच वर्षीय मासूम पुत्र की धान काटने वाले हंसुआ से गला रेतकर हत्या कर दी।

इसके बाद अपनी पत्नी की भी हत्या करने की कोशिश की। गंभीर रूप से घायल पत्नी को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पत्नी पर भी जानलेवा हमला मृत बच्चे की पहचान अरुण चौपाल के पांच वर्षीय पुत्र आर्यन कुमार के रूप में की गई है। बताया जाता है कि धान की फसल काटने के दौरान अरुण चौपाल ने हंसुआ से अपने पुत्र की गर्दन रेत दी। इससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसने अपनी पत्नी पर भी जानलेवा हमला कर दिया। इसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई।