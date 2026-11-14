दरभंगा समेत उत्तर बिहार के 3 जिलों में 21 नवंबर से चलेंगी 50 इलेक्ट्रिक बसें, एक चार्ज में तय करेंगी 180 KM

रतन झा, दरभंगा। दरभंगा सहित उत्तर बिहार के तीन जिलों के यात्रियों को जल्द ही इलेक्ट्रिक बस सेवा की सुविधा मिलने वाली है। आगामी 21 नवंबर को इस सेवा के शुभारंभ की तैयारी है।

इसके लिए 50 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की गई है। इसे लेकर कादिराबाद बस स्टैंड परिसर में चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

हालांकि, रफ्तार काफी धीमी है। ऐसे में निर्धारित समय पर विलंब से सेवा शुरू होने को लेकर आशंका व्यक्त की जा रही है। निर्माण कार्य में देरी के कारण संवेदक की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है।

बताया गया कि परिचालन होने वाली इलेक्ट्रिक बसों की लंबाई नौ और 12 मीटर होगी। एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर ये बसें करीब 180 किलोमीटर तक चल सकेंगी।

इनका परिचालन दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर सहित उत्तर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। कुशेश्वरस्थान, कुनौली, मधुबनी, जयनगर और बेगूसराय तक भी बस सेवा शुरू करने की योजना है।

बन रहा चार्जिंग स्टेशन

इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था मिलेगी। फिलहाल भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में चार्जिंग स्टेशन का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि दरभंगा में काम अधूरा है।