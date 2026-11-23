संवाद सहयोगी, दरभंगा। डीएमसीएच में सोमवार को मेडिसीन वार्ड वन में इलाजरत एक युवक की मौत होने पर स्वजन ने हंगामा किया।

मरीज के स्वजन डाक्टर द्वारा वार्ड से आइसीयू में रेफर करने के बाद ट्राली नहीं मिलने के चलते मौत होने का आरोप लगाकर बिलखने लगे।

आधा दर्जन से अधिक महिला-पुरुष के चीख-पुकार से वार्ड में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान आवाजाही करते ट्रालीमैन को देख स्वजन बिफर पड़े।

स्वजन के आरोप को नकारकर ट्रालीमैन तू-तू मैं-मैं करने.लगा। इससे वार्ड के अन्य मरीज हो-हंगामे की आशंका से सहम गए।

हालांकि, सूचना पर पहुंचे सुरक्षा सुपरवाइजर महेश सिंह, हेल्थ मैनेजर आदि ने समझा-बुझाकर मामले को शांत कराया। बताया जाता है कि मधुबनी जिले के सकरी-बलहा गांव निवासी दिनेश मंडल डीएमसीएच के मेडिसीन विभाग में डा.एके मिश्रा यूनिट में भर्ती थे।