संवाद सहयोगी, डुमरियाघाट (पूर्वी चंपारण)। पूर्वी चंपारण जिले के डुमरियाघाट थानाक्षेत्र के सेंभुआपुर गांव में सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में दो किशोरियों की मौत हो गई।

घटना के बाद स्वजन दोनों का शव लेकर दाह-संस्कार के लिए निकले। इस बीच पुलिस ने शवों को बरामद कर लिया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम बुलाई गई।

एफएसएल की टीम ने मौके से नमूना संग्रह किया। इसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले में बच्चियों के पिता संतोष राय को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

बच्चियों की मां घटना के बाद से अपने एक बच्चे को लेकर घर से फरार है। मरनेवाली बच्चियों में अंजलि कुमार (13) व जूली कुमारी (12) शामिल हैं।

बताया गया है कि संतोष बाहर रहकर काम करता है। घर पर बच्चियों व एक छोटे भाई के साथ बच्चियों की मां रहती थी। इस बीच कुछ वक्त से संतोष गांव पर था।

जानकारी के अनुसार सोमवार को अचानक संतोष राय की दो बच्चियों के मरने की सूचना सामने आई। बताया गया कि बच्चियों की मौत करंट लगने से हुई है।

शवों को दाह-संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। इसी बीच घटना की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को अपने कब्जे में लिया। इसी के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम भी मौके पर पहुंची। नमूना संग्रह किया गया।

मां द्वारा जहर देने की आशंका, पुलिस कर रही जांच प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि घटना के बाद दोनों किशोरियों की मां घर से लापता है। पुलिस को पता चला है कि बच्चियों को जहर दिया गया है।