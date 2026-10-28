दरभंगा शिक्षक निर्वाचन: निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शुरू की थी पारी, अब जन सुराज से जीते डॉ सुरेश

प्रिंस कुमार, दरभंगा। Darbhanga Teacher Constituency: दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने वाले डॉ. सुरेश प्रसाद राय का राजनीतिक सफर काफी संघर्षों और अनुभवों से भरा रहा है।

उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में की थी। इसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के रास्ते होते हुए जनसुराज परिवार से जुड़े और अपनी मेहनत के दम पर यह बड़ा मुकाम हासिल किया।

व्यक्तिगत परिचय और शिक्षा डॉ. सुरेश प्रसाद राय का जन्म 5 जनवरी 1959 को हुआ था। उनके पिता का नाम स्व. रामदेव राय है। उनका मूल स्थानीय निवास सुहृद नगर, बेगूसराय में है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने विज्ञान विषय में एमएससी और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी गहरी पकड़ और विद्वत्ता उनके लंबे प्रशासनिक व शैक्षणिक अनुभवों में साफ झलकती है। शिक्षण कार्य का लंबा अनुभव राजनीति में आने से पहले उन्होंने एक शिक्षक के रूप में लंबी सेवाएं दी हैं। डॉ. राय ने 31 अगस्त 1984 से राजकीयकृत विद्यालय में विज्ञान शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी।

इसके बाद उन्होंने बीपी इंटर कॉलेज, बेगूसराय से 30 अप्रैल 2011 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ली और पूरी तरह से सामाजिक व राजनीतिक जीवन में सक्रिय हो गए। पहले भी आजमा चुके थे किस्मत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनावी मैदान में उनका पुराना अनुभव रहा है। इससे पहले वह शिक्षक निर्वाचन सीट से बतौर भाजपा प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतरे थे, जहां वे दूसरे स्थान पर रहे थे।